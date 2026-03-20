В Курской области девушка получила ранения при атаке украинского дрона

КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Слепые осколочные ранения и переломы пяточных костей, а также левого предплечья получила 29-летняя девушка в результате атаки украинского беспилотника на трассе в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 19 марта до 07.00 20 марта сбито 36 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он добавил, что один раз беспилотник атаковал территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак на трассе между деревнями Александровка и Викторовка Рыльского района пострадала 29-летняя девушка. У неё слепые осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей, левого предплечья. Она доставлена в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!", - добавил он.

По словам Хинштейна, также в деревне Журятино Рыльского района повреждена ЛЭП, в результате чего нарушилось электроснабжение в 17 населённых пунктах Рыльского района, однако позже электроснабжение было восстановлено.