"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Превосходство в конфликте с США и Израилем будет на стороне Ирана, пока он сохраняет блокаду Ормузского пролива, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Главной проблемой на данный момент остается блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира. И пока иранская сторона контролирует эту ситуацию, она оказывается в выигрыше", — отметил он.
"Они по-прежнему сохраняют способность продолжать существовать как государство. Они по-прежнему контролируют территорию, и они по-прежнему контролируют этот пролив", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.