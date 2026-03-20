"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США - РИА Новости, 20.03.2026
22:09 20.03.2026
"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США
"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США - РИА Новости, 20.03.2026
"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США
Превосходство в конфликте с США и Израилем будет на стороне Ирана, пока он сохраняет блокаду Ормузского пролива, такое мнение выразил подполковник ВС США в... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T22:09:00+03:00
2026-03-20T22:09:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дэниел дэвис
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дэниел дэвис, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дэниел Дэвис, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США

Дэвис: превосходство будет на стороне Ирана, пока он блокирует Ормузский пролив

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Превосходство в конфликте с США и Израилем будет на стороне Ирана, пока он сохраняет блокаду Ормузского пролива, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Главной проблемой на данный момент остается блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира. И пока иранская сторона контролирует эту ситуацию, она оказывается в выигрыше", — отметил он.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Кардинальные изменения". На Западе рассказали, чем Иран смог удивить США
Вчера, 05:53
По мнению Дэвиса, после трех недель кампании против Тегерана оптимистичные заявления Белого дома не соответствуют реальности. Как отметил эксперт, иранская сторона, которую было принято считать более слабым противником, успешно выдержала все удары.
"Они по-прежнему сохраняют способность продолжать существовать как государство. Они по-прежнему контролируют территорию, и они по-прежнему контролируют этот пролив", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Самоубийственный шаг". В США рассказали о фатальной ошибке в Иране
Вчера, 16:37
 
В миреИранСШАИзраильДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
