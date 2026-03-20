Дания в январе готовилась к атаке США на Гренландию, пишут СМИ
04:24 20.03.2026 (обновлено: 05:09 20.03.2026)
Дания в январе готовилась к атаке США на Гренландию, пишут СМИ
Дания в январе готовилась к атаке США на Гренландию, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2026
Дания в январе готовилась к атаке США на Гренландию, пишут СМИ
Дания в январе готовилась к нападению США на Гренландию, утверждает телерадиокомпания DR. РИА Новости, 20.03.2026
дональд трамп
гренландия
в мире
дания
сша
f-35
дональд трамп, гренландия, в мире, дания, сша, f-35
Дональд Трамп, Гренландия, В мире, Дания, США, F-35
Дания в январе готовилась к атаке США на Гренландию, пишут СМИ

DR: Дания в январе готовилась к нападению США на Гренландию под видом учений

Датские военнослужащие во время учения в Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Дания в январе готовилась к нападению США на Гренландию, утверждает телерадиокомпания DR.
"Когда в январе этого года датские солдаты сломя голову устремились в Гренландию, они привезли с собой взрывчатку, чтобы уничтожить в том числе взлетно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке. Это помешало бы американским военным самолетам высаживать солдат на острове, если бы президент Дональд Трамп в конечном итоге решил взять Гренландию силой. Груз также включал кровь из датских банков крови, чтобы раненые могли получить лечение, если бы дело дошло до боевых действий", — говорится в сообщении.
По данным источников телерадиокомпании, Копенгаген также тяжело вооружил истребители F-35 и перебросил их на север.
"Внешне операция была представлена ​​как учения под названием "Арктическая стойкость". Но это были не учения, а серьезные события", — добавляется в материале.
При этом подчеркивается, что для обычных военных учений, цель которых заключается в тренировке с союзниками, с собой не берут кровь и взрывчатку: напротив, это стало частью процедуры подготовки к возможному конфликту. Кроме того, несколько других источников подтвердили телерадиокомпании, что отправка солдат в Гренландию была связана с подготовкой к реальной обороне датского королевства.
"Солдаты были отправлены в Гренландию с так называемым королевским указом об обороне, в котором говорилось, что Дания должна вступить в бой при нападении", — отмечается в публикации.

Также приводится информация о боевом приказе от 13 января 2026 года, который лежал в основе развертывания войск. В нем описывалась операция, направленная на подготовку к обороне Гренландии, которая могла расшириться за счет увеличения численности солдат и военных возможностей.
Так, по данным DR, Дания еще в начале 2025 года — вскоре после избрания Дональда Трампа президентом в США — обратилась во время секретных переговоров за политической поддержкой к властям Франции, ФРГ и скандинавских стран для противостояния притязаниям Вашингтона на Гренландию. По словам неназванного французского чиновника, Копенгаген мог рассчитывать от Парижа на отправку нескольких сотен военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
