BTS могли бы приехать в Россию с концертом, считает продюсер

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Визит всемирно известной южнокорейской группы BTS в Россию возможен, но не стоит торопиться с прогнозами, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Ранее в пятницу группа BTS вернулась со своим первым за шесть лет полноформатным альбомом из 14 композиций. По этому случаю в субботу на площади Канхвамун в центре Сеула состоится бесплатный концерт для фанатов группы, для посещения которого будут доступны 22 тысячи мест. Вблизи места проведения концерта, как ожидается, соберутся в общей сложности около 260 тысяч человек.

"В свое время группа BTS громогласно прошла по планете со своим творчеством, они накопили огромное количество фанатов по всему миру. И сейчас, напомнив о себе новым альбомом, они могут рассчитывать, что он будет любим поклонниками. Старые фанаты их творчества с удовольствием подхватят эту волну, а потом уже и новое поколение", - заявил Рудченко информационному порталу РИАМО

Продюсер добавил, что "визит BTS в Россию возможен, но не торопился бы с прогнозами".