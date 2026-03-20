16:29 20.03.2026 (обновлено: 16:53 20.03.2026)
BTS могли бы приехать в Россию с концертом, считает продюсер
BTS могли бы приехать в Россию с концертом, считает продюсер
Визит всемирно известной южнокорейской группы BTS в Россию возможен, но не стоит торопиться с прогнозами, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. РИА Новости, 20.03.2026
© Big Hit Music
Кадр из шоу BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Визит всемирно известной южнокорейской группы BTS в Россию возможен, но не стоит торопиться с прогнозами, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Ранее в пятницу группа BTS вернулась со своим первым за шесть лет полноформатным альбомом из 14 композиций. По этому случаю в субботу на площади Канхвамун в центре Сеула состоится бесплатный концерт для фанатов группы, для посещения которого будут доступны 22 тысячи мест. Вблизи места проведения концерта, как ожидается, соберутся в общей сложности около 260 тысяч человек.
"В свое время группа BTS громогласно прошла по планете со своим творчеством, они накопили огромное количество фанатов по всему миру. И сейчас, напомнив о себе новым альбомом, они могут рассчитывать, что он будет любим поклонниками. Старые фанаты их творчества с удовольствием подхватят эту волну, а потом уже и новое поколение", - заявил Рудченко информационному порталу РИАМО.
Продюсер добавил, что "визит BTS в Россию возможен, но не торопился бы с прогнозами".
Южнокорейская группа BTS, одна из самых востребованных в музыкальной индустрии, была сформирована в 2013 году и с тех пор приобрела широкую известность по всему миру. По данным южнокорейского музыкального чарта Circle Chart, к 2024 году группа продала около 40 миллионов своих записей.
