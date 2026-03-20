БПЛА атаковали НПЗ в Кувейте, произошло возгорание

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. БПЛА атаковали НПЗ в столичном районе Аль-Ахмеди в Кувейте, что привело к возгоранию на ряде его объектов, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA.
"Нефтеперерабатывающий завод в Аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием беспилотников, что привело к возгоранию на ряде его объектов", - передает агентство со ссылкой на заявление корпорации.
Пожарные и экстренные службы приступили к тушению огня, предприняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников, говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет.
В четверг Kuwait Petroleum Corp. уже приостанавливала работу двух своих НПЗ в районе Аль-Ахмеди - Мина аль-Ахмеди и Мина Абдалла после атак беспилотников, сообщала ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.