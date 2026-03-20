БПЛА атаковали НПЗ в Кувейте, произошло возгорание

"Нефтеперерабатывающий завод в Аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием беспилотников, что привело к возгоранию на ряде его объектов", - передает агентство со ссылкой на заявление корпорации.