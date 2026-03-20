Bonduelle зарегистрировала в России товарный знак "здоровых" консервов

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Французская компания Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак "Пусть будет здорово" для продажи консервов, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Бондюэль Акционерное общество с Советом директоров".