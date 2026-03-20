"Билайн" внедрил ИИ для управления инцидентами на сети

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. "Билайн" проводит пилотные испытания проекта "ИИ-инженера" в нескольких регионах страны, который позволит в два раза ускорить время взятия инцидента в работу и на 5% снизить средние сроки устранения проблем, сообщает пресс-служба оператора.

В компании подчеркнули, что работа инфраструктуры связи невозможна без инцидентов — то есть незапланированных событий, которые нарушают работоспособность базовых станций или транспортной сети. Это может быть, например, обрыв кабеля, недоступность оборудования из-за проблем с электропитанием, зависание оборудования или его отдельных плат. Информация о сбое передается инженерам оператора, которые выясняют причину и решают проблему удаленно либо на выезде. Теперь инженерам мобильной связи в работе с инцидентами будет помогать искусственный интеллект.

При поступлении сообщения об инциденте "ИИ-инженер" суммаризирует контекст, переводит естественный язык в цепочки команд, выполняет диагностику и либо запускает активные действия на оборудовании (например, там, где требуется перезагрузка), либо, если его силами проблему не решить, отправляет структурированную информацию инженеру-человеку. На первом этапе "ИИ-инженер" остается под контролем специалиста, однако для некоторых видов инцидентов, где точность превышает 80%, уже запущены активные действия агента и минимизирована перепроверка. По мере роста точности объем ручной проверки снижается.

Цели проекта — высвободить ресурсы, повысить точность и оперативность работы — и в конечном итоге улучшить качество связи.

"Примерно 40% инцидентов, возникающих в сети "Билайна", — типовые, а значит, их вполне реально автоматизировать. Стандартная автоматизация у нас уже давно применяется, однако ее возможности ограничены: трудно жестко запрограммировать сценарий действий, когда нужно взаимодействовать с внешними системами или реагировать гибко, исходя из контекста. Поэтому мы создали специального ИИ-агента", - отметил заместитель генерального директора "Билайна" по технике Валерий Шоржин.