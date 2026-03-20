В Бельгии назвали операцию США против Ирана безумной и незаконной

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Вице-премьер-министр Бельгии Франк Ванденбрук назвал в парламенте страны операцию США против Ирана безумной и незаконной.
"Мы не будем участвовать в войне, которая не является нашей. Эта война незаконна и безумна. Мы хотим, чтобы она прекратилась. В настоящее время не идет речи о том, чтобы мы предпринимали там военные действия", - сказал он.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США запомнят "трусливую" позицию своих союзников по НАТО, отказавшихся помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.