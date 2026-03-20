ЦБ исходит из объявленных параметров бюджетной политики

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики, но при их изменении может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении регулятора.

Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не проводит операции с валютой и золотом в марте.