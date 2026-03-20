ЦБ исходит из объявленных параметров бюджетной политики

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики, но при их изменении может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.
ЦБ снизил ключевую ставку
Вчера, 13:33
В феврале министр финансов Антон Силуанов сообщил, что власти РФ рассматривают ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти. Текущая цена отсечения в бюджетном правиле составляет 59 долларов за баррель нефти Urals. На минувшей неделе в пресс-службе Минфина РИА Новости сообщили, что изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета.
В тоже время в ЦБ говорили, что изменение параметров бюджетного правила может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. А в случае использования средств ФНБ, когда нефтегазовые доходы оказываются ниже прогноза, министерство, наоборот, продает валюту и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не проводит операции с валютой и золотом в марте.