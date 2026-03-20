"АвтоВАЗ" начал выпуск коммерческих автомобилей под новым брендом

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM, первой моделью стал фургон М7 в пассажирской и грузовой вариациях, сообщила компания.

"АО " АвтоВАЗ " приступает к сборке коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первой моделью станет М7, которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн", - говорится в сообщении

Уточняется, что модели нового бренда будут производиться методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова, а детали двигателя и шасси будут поступать отдельно. Марка будет делить производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva и выпускаться дочерним предприятием АО "ВИС-Авто".

"Часть комплектующих и материалов уже локализовано и приходит от российских предприятий, в частности, это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты "ЭРА-ГЛОНАСС" и телематической системы", - добавили в "АвтоВАЗе".

Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра, мощностью 137 лошадиных сил и с крутящим моментом 194 Ньютон-метра. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Машины имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки.