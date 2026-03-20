https://ria.ru/20260320/avtovaz-2081879239.html
"АвтоВАЗ" начал выпуск коммерческих автомобилей под новым брендом
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM, первой моделью стал фургон М7 в пассажирской и...
2026-03-20T10:17:00+03:00
2026-03-20T10:22:00+03:00
авто
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081879855_0:223:1283:945_1920x0_80_0_0_df60eff607fe972e587d294ca43b0af2.jpg
https://ria.ru/20260219/rospatent-2075466077.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081879855_0:61:1283:1023_1920x0_80_0_0_59d0444571371ff22ba7d8dc3dbd8da1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автоваз
"АвтоВАЗ" начал производство коммерческих автомобилей под брендом SKM
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM, первой моделью стал фургон М7 в пассажирской и грузовой вариациях, сообщила компания.
"АО "АвтоВАЗ
" приступает к сборке коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первой моделью станет М7, которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что модели нового бренда будут производиться методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова, а детали двигателя и шасси будут поступать отдельно. Марка будет делить производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva и выпускаться дочерним предприятием АО "ВИС-Авто".
"Часть комплектующих и материалов уже локализовано и приходит от российских предприятий, в частности, это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты "ЭРА-ГЛОНАСС" и телематической системы", - добавили в "АвтоВАЗе".
Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра, мощностью 137 лошадиных сил и с крутящим моментом 194 Ньютон-метра. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Машины имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки.
"Уже в базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. Более подробная информация об оснащении и ценах появится на старте продаж", - уточняет производитель.