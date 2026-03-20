Минпромторг предложил с сентября ввести маркировку автозапчастей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства.

Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

В Минпромторге добавили, что оборот автозапчастей России характеризуется высокой долей нелегального рынка. Это ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции потребителям, росту количества нарушений в автомобильной отрасли, связанных с ввозом и реализацией контрафактных автозапчастей в сегменте легковых автомобилей.