СМИ: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через интернет
Координаты французского авианосца "Шарль де Голль" могут быть установлены в режиме реального времени благодаря фитнес-приложению, которым пользуется один из... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T08:46:00+03:00
Monde: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через спорт-приложение
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Координаты французского авианосца "Шарль де Голль" могут быть установлены в режиме реального времени благодаря фитнес-приложению, которым пользуется один из моряков, пишет газета Monde.
По данным издания, молодой офицер 13 марта совершил пробежку по палубе авианосца. Для фиксации результата он использовал умные часы, а собранная таким образом информация попала в интернет, поскольку у владельца устройства есть общедоступный профиль в фитнес-приложении Strava.
"Через аккаунт в Strava любой может отслеживать перемещения авианосца "Шарль де Голль
" и сопровождающих его кораблей", - пишет газета.
Как отмечается, присутствие в регионе французской военно-морской оперативной группы, состоящей, помимо авианосца, из трех фрегатов и судна снабжения, не является секретом. О ее развертывании объявил сам президент Франции Эммануэль Макрон
. Тем не менее публичная передача в интернете ее точного местоположения представляет собой опасный акт неосторожности, говорится в публикации.
В ответ на запрос генеральный штаб вооруженных сил Франции заявил, что передача информации в приложение Strava не соответствует действующим правилам, о которых "моряков регулярно информируют". Генштаб заявил, что "командование примет соответствующие меры".