СМИ: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через интернет

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Координаты французского авианосца "Шарль де Голль" могут быть установлены в режиме реального времени благодаря фитнес-приложению, которым пользуется один из моряков, пишет газета Monde.

По данным издания, молодой офицер 13 марта совершил пробежку по палубе авианосца. Для фиксации результата он использовал умные часы, а собранная таким образом информация попала в интернет, поскольку у владельца устройства есть общедоступный профиль в фитнес-приложении Strava.

"Через аккаунт в Strava любой может отслеживать перемещения авианосца " Шарль де Голль " и сопровождающих его кораблей", - пишет газета.

Как отмечается, присутствие в регионе французской военно-морской оперативной группы, состоящей, помимо авианосца, из трех фрегатов и судна снабжения, не является секретом. О ее развертывании объявил сам президент Франции Эммануэль Макрон . Тем не менее публичная передача в интернете ее точного местоположения представляет собой опасный акт неосторожности, говорится в публикации.