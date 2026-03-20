СМИ: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через интернет - РИА Новости, 20.03.2026
08:46 20.03.2026
СМИ: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через интернет
СМИ: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через интернет - РИА Новости, 20.03.2026
СМИ: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через интернет
Координаты французского авианосца "Шарль де Голль" могут быть установлены в режиме реального времени благодаря фитнес-приложению, которым пользуется один из... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T08:46:00+03:00
2026-03-20T08:46:00+03:00
франция
в мире, франция, шарль де голль, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Шарль де Голль, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через интернет

Monde: координаты авианосца "Шарль де Голль" можно узнать через спорт-приложение

© REUTERS / Johan Nilsson / TTФранцузский авианосец "Шарль де Голль" в порту Мальме в Швеции
Французский авианосец Шарль де Голль в порту Мальме в Швеции - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© REUTERS / Johan Nilsson / TT
Французский авианосец "Шарль де Голль" в порту Мальме в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Координаты французского авианосца "Шарль де Голль" могут быть установлены в режиме реального времени благодаря фитнес-приложению, которым пользуется один из моряков, пишет газета Monde.
По данным издания, молодой офицер 13 марта совершил пробежку по палубе авианосца. Для фиксации результата он использовал умные часы, а собранная таким образом информация попала в интернет, поскольку у владельца устройства есть общедоступный профиль в фитнес-приложении Strava.
"Через аккаунт в Strava любой может отслеживать перемещения авианосца "Шарль де Голль" и сопровождающих его кораблей", - пишет газета.
Как отмечается, присутствие в регионе французской военно-морской оперативной группы, состоящей, помимо авианосца, из трех фрегатов и судна снабжения, не является секретом. О ее развертывании объявил сам президент Франции Эммануэль Макрон. Тем не менее публичная передача в интернете ее точного местоположения представляет собой опасный акт неосторожности, говорится в публикации.
В ответ на запрос генеральный штаб вооруженных сил Франции заявил, что передача информации в приложение Strava не соответствует действующим правилам, о которых "моряков регулярно информируют". Генштаб заявил, что "командование примет соответствующие меры".
