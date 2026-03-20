17:59 20.03.2026
Астроном объяснил, почему в равноденствие день длиннее ночи
Астроном объяснил, почему в равноденствие день длиннее ночи
Продолжительность светового дня в день весеннего равноденствия, которое наступило в 2026 году 20 марта в 17.46 мск, вопреки распространенному мнению больше, чем РИА Новости, 20.03.2026
Астроном объяснил, почему в равноденствие день длиннее ночи

Якушечкин: в равноденствие день длиннее ночи из-за явления рефракции

Звездное небо. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Звездное небо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Продолжительность светового дня в день весеннего равноденствия, которое наступило в 2026 году 20 марта в 17.46 мск, вопреки распространенному мнению больше, чем продолжительность ночи, и это связано с двумя основными факторами, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
В 17.46 мск пятницы центр солнечного диска в своем видимом годичном движении по эклиптике вокруг Земли пересек линию небесного экватора – наступило весеннее равноденствие. В северном полушарии наступила астрономическая весна, отметил астроном.
Восход солнца - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
День весеннего равноденствия 2026: когда наступит, что это и как отмечают
21 марта 2025, 12:56
"Хотя мы называем этот день равноденствием, на самом деле продолжительность светового дня немного больше ночи, а разница в продолжительности дня и ночи может достигать для разных широт в десятки минут. Основных причин этого две", - сказал Якушечкин.
Во-первых, явление рефракции, отметил он. Земная атмосфера действует как линза, немного преломляя ход солнечных лучей. Этот эффект немного (в среднем 0,6 градусов) приподнимает Солнце над горизонтом, то есть на восходе мы видим верхний край Солнца чуть раньше, чем он пересекает линию горизонта, а на закате - позже, когда верхний край Солнца реально уже находится под горизонтом, пояснил астроном.
Во-вторых, по словам собеседника агентства, на продолжительность светового дня влияет размер Солнечного диска. Как рассказал астроном, Солнце для наблюдателя с Земли – не точечный объект, а небольшой диск, размер которого немногим меньше 0,5 градуса. И мы начинаем отсчет дня с момента восхода - появления верхнего края диска Солнца над горизонтом. А закат - это время скрытия верхнего края Солнца за горизонтом. Таким образом, в самом нашем определении момента восхода и заката есть небольшой "перекос" в сторону увеличения продолжительности светового дня, уточнил он.
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Астроном назвал последние дни для наблюдения северного сияния
Вчера, 06:58
"В принципе это верно – уже первое появление края диска Солнца над горизонтом дает нам утро, а ночь наступает, когда Солнце полностью будет за горизонтом, а не когда нижний край Солнца только коснется горизонта. Момент равноденствия считается для центра солнечного диска, а восходы и закаты – даются для края диска. Это вносит еще больший эффект в "перекос" эффекта равноденствия в плане продолжительности дня и ночи", - сказал астроном.
День был равен ночи чуть раньше, за несколько дней до весеннего равноденствия. Так, в Крыму продолжительность дня и ночи была практически равна за трое суток до дня равноденствия. В момент осеннего равноденствия, наоборот, надо подождать два-три дня после события, чтобы реальная продолжительность дня и ночи сравнялась, сказал Якушечкин.
"Интересно, что в равноденствие продолжительность дня и ночи будет равной у обитателей какого-то условного Плутона. Там нет атмосферы, а Солнце находится так далеко, что видится практически точкой. Только ждать там следующего равноденствия придется почти 125 лет, так как год на Плутоне - один оборот вокруг Солнца - длится почти 250 земных лет", - сказал он.
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна
12 марта, 02:28
 
ЗемляРеспублика КрымАлександр ЯкушечкинАстрономияНаука
 
 
