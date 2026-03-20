Италия рассказала о контактах с судовладельцем Arctic Metagaz

РИМ, 20 мар - РИА Новости. Итальянские власти находятся в контакте с судовладельцем по ситуации с российским газовозом Arctic Metagaz, который дрейфует в Средиземном море после украинской атаки, заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито.

"Мы находимся на связи с владельцем судна, который продолжает интересоваться судном, также мы привлекли наш МИД", - сказал Демилито на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, владелец и страховщик судна представляют Россию , поэтому выплата компенсаций осложняется из-за антироссийских санкций.

"Судовладелец российский, страховщик тоже. В другой ситуации, как это произошло с лайнером Costa Concordia, выплатами бы занималась страховая компания. Сейчас из-за санкций в теории для европейцев нет гарантий в получении денег от страховщика", - сказал Демилито.

По словам Демилито, на борту корабля находятся 450 тонн тяжелой нефти и 250 тонн дизельного топлива. Объем газа не поддается исчислению из-за следов пожара на борту, добавил он.

Ранее он заявил, что дрейфующий корабль находится в 50 морских милях от побережья Ливии и движется на юг.