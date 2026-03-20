https://ria.ru/20260320/arctic--2082000282.html
Италия рассказала о контактах с судовладельцем Arctic Metagaz
Итальянские власти находятся в контакте с судовладельцем по ситуации с российским газовозом Arctic Metagaz, который дрейфует в Средиземном море после украинской РИА Новости, 20.03.2026
в мире
россия
ливия
средиземное море
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078410512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6949d5ce4c316c8b6365783f1837cb98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078410512_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a6c801904306206383298fe15a28c328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: Италия находится в контакте с судовладельцем Arctic Metagaz
РИМ, 20 мар - РИА Новости. Итальянские власти находятся в контакте с судовладельцем по ситуации с российским газовозом Arctic Metagaz, который дрейфует в Средиземном море после украинской атаки, заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито.
"Мы находимся на связи с владельцем судна, который продолжает интересоваться судном, также мы привлекли наш МИД", - сказал Демилито на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, владелец и страховщик судна представляют Россию
, поэтому выплата компенсаций осложняется из-за антироссийских санкций.
"Судовладелец российский, страховщик тоже. В другой ситуации, как это произошло с лайнером Costa Concordia, выплатами бы занималась страховая компания. Сейчас из-за санкций в теории для европейцев нет гарантий в получении денег от страховщика", - сказал Демилито.
По словам Демилито, на борту корабля находятся 450 тонн тяжелой нефти и 250 тонн дизельного топлива. Объем газа не поддается исчислению из-за следов пожара на борту, добавил он.
Ранее он заявил, что дрейфующий корабль находится в 50 морских милях от побережья Ливии
и движется на юг.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море
безэкипажными катерами Украины
в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.