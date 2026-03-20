Подмосковье экспортировало 1,3 миллиона тонн продукции АПК

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. По итогам 2025 года предприятия Подмосковья поставили за рубеж 1,3 миллиона тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Московской области работают 83 предприятия-экспортера. Они отправляют продукцию в 78 стран мира.