Нарколог рассказал, существует ли безопасная доза алкоголя

ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. При рассмотрении вопроса о безопасных для организма дозах алкоголя у специалистов существуют две позиции: одни считают, что два бокала вина в неделю не повредят, другие полагают, что алкоголь вреден в любых дозах, при этом многолетняя практика указывает на правильность второго подхода, сообщил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

По словам нарколога, вопрос о безвредной дозе алкоголя - дискуссионный.

"Есть врачи, которые придерживаются мнения, что небольшие дозы не принесут вреда: в неделю это, если говорить усредненно, одна бутылка пива или два бокала вина или же 50 миллиграммов крепкого алкоголя. Я, исходя из многолетней практики, придерживаюсь позиции, что безопасных доз алкоголя нет", - сказал нарколог.

Он отметил, что даже при умеренном употреблении спиртного человек становится уязвимым перед онкологическими заболеваниями, болезнями сердечной-сосудистой системы, психическими расстройствами.

"Алкоголь токсичен. От него прежде всего страдает пищеварительная система. Он часто становится причиной циррозов, панкреатита, рака желудка и кишечника. Также он провоцирует инсульты, инфаркты, способствует возникновению атеросклероза. Мнение, что алкоголь помогает справиться со стрессом - заблуждение. На коротком отрезке времени такое возможно, но затем, тревожность только усиливается, человеку нужна новая порция спиртного, чтобы снять ее, как итог - алкогольная зависимость", - добавил врач.

Он также пояснил, что дозы и способы употребления алкоголя во многом зависят от культуры и традиций, формировавшихся у народов веками.

"Лично я не видел долгожителей, которые систематически употребляют алкоголь. Но, говорят, они есть где-то высоко в горах. Здесь нужно принимать во внимание такие факторы, как генетика, то есть индивидуальные особенности организма усваивать и перерабатывать алкоголь, условия, в которых живет человек. Чистый воздух, вода, натуральная пища, высокое качество спиртного, как правило, речь идет о виноградном вине, размеренный ритм жизни играют свою позитивную роль", - подчеркнул доктор.