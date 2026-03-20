09:54 20.03.2026
В генштабе Афганистана заявили о возможном ответе Пакистану
В генштабе Афганистана заявили о возможном ответе Пакистану
Афганистан может ответить Пакистану за нарушение перемирия, достигнутого при при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и Катара по случаю мусульманского... РИА Новости, 20.03.2026
Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Афганистан может ответить Пакистану за нарушение перемирия, достигнутого при при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и Катара по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, заявил начальник генерального штаба афганских вооруженных сил Фасихуддин Фитрат.
"Несмотря на соглашение о перемирии между Афганистаном и Пакистаном при посредничестве ряда государств, столкновения вдоль линии Дюранда (не признанной в Кабуле границы между двумя странами - ред.) продолжаются, и это происходит по вине Пакистана. Продолжение этой ситуации может сделать перемирие бессмысленным, и в этом случае Пакистану будет дан решительный ответ", - приводит слова военачальника Telegram-канал TOLOnews Plus.
Пакистан опроверг заявления о нарушении перемирия с Афганистаном
Согласно сообщению, распространенному министерством обороны Афганистана, в первый день праздника несколько мирных жителей погибли в результате атак, совершённых пакистанскими военными в приграничных районах страны.
Фитрат подчеркнул, что пока Кабул "воздерживается от ответных действий в целях предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации и сохраняет приверженность прекращению огня".
Россия обеспокоена противостоянием Пакистана и Афганистана, заявили в МИД
