В генштабе Афганистана заявили о возможном ответе Пакистану
2026-03-20T09:54:00+03:00
Фитрат: Афганистан может ответить Пакистану за нарушение перемирия
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Афганистан может ответить Пакистану за нарушение перемирия, достигнутого при при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и Катара по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, заявил начальник генерального штаба афганских вооруженных сил Фасихуддин Фитрат.
"Несмотря на соглашение о перемирии между Афганистаном
и Пакистаном
при посредничестве ряда государств, столкновения вдоль линии Дюранда (не признанной в Кабуле
границы между двумя странами - ред.) продолжаются, и это происходит по вине Пакистана. Продолжение этой ситуации может сделать перемирие бессмысленным, и в этом случае Пакистану будет дан решительный ответ", - приводит слова военачальника Telegram-канал TOLOnews Plus.
Согласно сообщению, распространенному министерством обороны Афганистана, в первый день праздника несколько мирных жителей погибли в результате атак, совершённых пакистанскими военными в приграничных районах страны.
Фитрат подчеркнул, что пока Кабул "воздерживается от ответных действий в целях предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации и сохраняет приверженность прекращению огня".