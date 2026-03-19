Московские врачи вернули зрение двум подросткам после химических ожогов - РИА Новости, 19.03.2026
11:03 19.03.2026 (обновлено: 11:15 19.03.2026)
Московские врачи вернули зрение двум подросткам после химических ожогов
В Москве врачи вернули зрение двум подросткам с ожогами глаз после эксперимента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПриёмное отделение ГБУЗ "Морозовская больница"
Приёмное отделение ГБУЗ "Морозовская больница". Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московские врачи из Морозовской больницы вернули зрение двум подросткам после ожогов химией, которые они получили в ходе неудачного эксперимента, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«
"Пятнадцатилетние подростки попали в Морозовскую больницу с ожогами глаз: дома у них взорвалась смесь бытовой химии. Идею ребята увидели в сети и решились на эксперимент, закончившийся в итоге неудачно. Московские врачи провели комплексное лечение, по итогам которого зрение одного из мальчиков восстановилось полностью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что второму подростку удалось вернуть 60% зрения.
"Нельзя недооценивать риски, связанные с химическими экспериментами. Полученная травма глаз может вызвать необратимые последствия, в результате которых зрение будет снижено безвозвратно", - отметила врач-офтальмохирург Морозовской больницы Ольга Выскварка.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола
6 марта, 20:07
 
