Жителя Кубани арестовали по делу о создании секты и изнасилованиях

КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета арестовали жителя Кубани, обвиняемого в создании секты, деятельность которой сопряжена с психологическим насилием над людьми, а также в изнасилованиях, сообщило СУСК России по Краснодарскому краю.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины. Он обвиняется в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (часть 1 статьи 239 УК РФ), в двух эпизодах изнасилования (пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ) и в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ)... На период расследования в отношении обвиняемого по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время", - говорится в сообщении.
По версии следствия, не позднее 2005 года фигурант создал и стал руководить религиозным объединением, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами. Он лично вовлекал в деятельность объединения новых адептов, проводил обряды, собрания и встречи участников, разрабатывал и распространял специализированную литературу, в которую закладывал отрицание общепринятых ценностей, морали и нравственности. Также мужчина оказывал психологическое воздействие на последователей, запрещая им общение с родственниками и насаждая культ собственной личности. Кроме этого, по данным правоохранительных органов, в период с 2011 по 2014 год злоумышленник совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.
Уточняется, что свою деятельность фигурант осуществлял на территории города Краснодара, а также в Апшеронском районе.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, добавляет СУСК.