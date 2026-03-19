Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/zhitel-2081654557.html
Жителя Кубани арестовали по делу о создании секты и изнасилованиях
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_ecef36174dbdc21674b8d06cf690ba5c.jpg
https://ria.ru/20260318/sud-2081488168.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9094e48509969f3bbc938d4843c3dfc3.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета арестовали жителя Кубани, обвиняемого в создании секты, деятельность которой сопряжена с психологическим насилием над людьми, а также в изнасилованиях, сообщило СУСК России по Краснодарскому краю.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины. Он обвиняется в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (часть 1 статьи 239 УК РФ), в двух эпизодах изнасилования (пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ) и в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ)... На период расследования в отношении обвиняемого по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время", - говорится в сообщении.
По версии следствия, не позднее 2005 года фигурант создал и стал руководить религиозным объединением, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами. Он лично вовлекал в деятельность объединения новых адептов, проводил обряды, собрания и встречи участников, разрабатывал и распространял специализированную литературу, в которую закладывал отрицание общепринятых ценностей, морали и нравственности. Также мужчина оказывал психологическое воздействие на последователей, запрещая им общение с родственниками и насаждая культ собственной личности. Кроме этого, по данным правоохранительных органов, в период с 2011 по 2014 год злоумышленник совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.
Уточняется, что свою деятельность фигурант осуществлял на территории города Краснодара, а также в Апшеронском районе.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, добавляет СУСК.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала