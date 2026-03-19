Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата
Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата - РИА Новости, 19.03.2026
Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата
Житель Омской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство старшего брата, с которым до этого не виделся 10 лет, и попытку избавиться от... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T11:55:00+03:00
2026-03-19T11:55:00+03:00
2026-03-19T11:55:00+03:00
https://ria.ru/20260318/arashuki-2081380196.html
https://ria.ru/20260318/sk-2081477362.html
омская область
россия
муромцевский район
происшествия, омская область, россия, муромцевский район
Происшествия, Омская область, Россия, Муромцевский район
Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата
Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство старшего брата
ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство старшего брата, с которым до этого не виделся 10 лет, и попытку избавиться от свидетельницы преступления, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд установил, что вечером 27 августа 2025 года 57-летний житель Муромцевского района Омской области
в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта убил ударом ножом в грудь своего 60-летнего брата, которого до этого не видел более 10 лет.
Чтобы скрыть преступление, убийца попытался расправиться с 60-летней свидетельницей, приехавшей из Омска
вместе с братом. Ей удалось сбежать и обратиться в полицию.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ
по Омской области, женщина была сожительницей старшего брата и после застолья разбудила его, пожаловавшись, что младший брат пытался к ней приставать.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пунктам "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления).
Суд также обязал его выплатить 1 миллион рублей жене убитого брата, а в пользу женщины, на которую напал, 50 тысяч рублей.