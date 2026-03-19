Рейтинг@Mail.ru
Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/zhitel-2081652995.html
Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство старшего брата, с которым до этого не виделся 10 лет, и попытку избавиться от свидетельницы преступления, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд установил, что вечером 27 августа 2025 года 57-летний житель Муромцевского района Омской области в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта убил ударом ножом в грудь своего 60-летнего брата, которого до этого не видел более 10 лет.
Рауф Арашуков - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Осужденный экс-сенатор Арашуков попросил перевести его в колонию Мордовии
18 марта, 11:12
Чтобы скрыть преступление, убийца попытался расправиться с 60-летней свидетельницей, приехавшей из Омска вместе с братом. Ей удалось сбежать и обратиться в полицию.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области, женщина была сожительницей старшего брата и после застолья разбудила его, пожаловавшись, что младший брат пытался к ней приставать.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пунктам "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления).
Суд также обязал его выплатить 1 миллион рублей жене убитого брата, а в пользу женщины, на которую напал, 50 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
СК раскрыл подробности о третьем фигуранте убийства женщины в Москве
18 марта, 16:35
 
ПроисшествияОмская областьРоссияМуромцевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала