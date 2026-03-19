Житель Омской области получил 14 лет колонии за убийство брата

ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство старшего брата, с которым до этого не виделся 10 лет, и попытку избавиться от свидетельницы преступления, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что вечером 27 августа 2025 года 57-летний житель Муромцевского района Омской области в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта убил ударом ножом в грудь своего 60-летнего брата, которого до этого не видел более 10 лет.

Чтобы скрыть преступление, убийца попытался расправиться с 60-летней свидетельницей, приехавшей из Омска вместе с братом. Ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области, женщина была сожительницей старшего брата и после застолья разбудила его, пожаловавшись, что младший брат пытался к ней приставать.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пунктам "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления).