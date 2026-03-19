Калужские депутаты утвердили правила выделения земли многодетным семьям
15:36 19.03.2026
Калужские депутаты утвердили правила выделения земли многодетным семьям
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Калужской области ужесточили правила предоставления земли жителям, имеющим трех и более детей, теперь получить участок смогут только те семьи, которые прожили в регионе не менее десяти лет, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Соответствующее изменение в законодательство внесли депутаты областного парламента. Ранее этот показатель составлял пять лет.
"Теперь получить землю смогут многодетные семьи, постоянно проживающие на территории Калужской области не менее 10 лет. Ранее этот срок равнялся 5 годам", – пояснил председатель парламента Геннадий Новосельцев, его слова приводит пресс-служба Законодательного собрания региона.
Также депутаты на заседании продлили повышенные выплаты контрактникам до 30 апреля. Их размер составляет 2 миллиона рублей.
 
