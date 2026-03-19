На Западе раскрыли, с чем столкнулись США из-за операции в Иране

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Арабские страны выразили США крайнее недовольство после атаки Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс", сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что страны Персидского залива неоднократно предупреждали Вашингтон о риске дальнейшей эскалации конфликта в отрасли, которая имеет решающее значение для их благосостояния и мировой экономики.
В среду Тегеран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ. Предупреждение появилось после того, как Иран сообщил об американо-израильском ударе по объектам нефтегазового сектора в южной части страны, в частности, по месторождению "Южный Парс" и промышленной зоне Ассалуйе.
Как пишет Bloomberg, нефтедобытчики стран Персидского залива, в том числе компания Saudi Aramco, начали эвакуировать сотрудников с некоторых предприятий.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.