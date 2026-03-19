Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 19.03.2026 (обновлено: 16:25 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/wsj-2081736321.html
На Западе раскрыли, с чем столкнулись США из-за операции в Иране
2026-03-19T16:24:00+03:00
2026-03-19T16:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079772476_0:21:3071:1748_1920x0_80_0_0_6294a486e01eab1a6c1b2a207aaf2884.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079772476_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68d30540543f14a73d9fb2c0e20d9251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
WSJ: арабские страны выразили возмущение США из-за атаки по "Южному Парсу"

© REUTERS / Raghed WakedДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Арабские страны выразили США крайнее недовольство после атаки Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс", сообщает The Wall Street Journal.
"Арабские правительства были возмущены нападением Израиля и неспособностью США предотвратить его. Они активно лоббировали администрацию Трампа, чтобы остановить удары США и Израиля по иранской энергетической инфраструктуре, и теперь считают, что на них нацелились", — говорится в публикации.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Большой провал". На Западе запаниковали, узнав масштаб нового удара Ирана
Вчера, 05:39
Отмечается, что страны Персидского залива неоднократно предупреждали Вашингтон о риске дальнейшей эскалации конфликта в отрасли, которая имеет решающее значение для их благосостояния и мировой экономики.
В среду Тегеран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ. Предупреждение появилось после того, как Иран сообщил об американо-израильском ударе по объектам нефтегазового сектора в южной части страны, в частности, по месторождению "Южный Парс" и промышленной зоне Ассалуйе.
Как пишет Bloomberg, нефтедобытчики стран Персидского залива, в том числе компания Saudi Aramco, начали эвакуировать сотрудников с некоторых предприятий.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
На Западе раскрыли, на какие уступки Иран вынудил пойти США
Вчера, 04:01
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала