В Туапсе в многоквартирном доме взорвался газ, один человек пострадал

КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел в многоквартирном доме в Туапсе, в результате пострадал мужчина, сообщается на сайте ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"В 08.53 19 марта 2026 от диспетчера ЕДДС Туапсинского муниципального округа поступила информация о том, что в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа без последующего горения по адресу: город Туапсе, улица Сочинская. В 08.57 по прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел взрыв газового баллона на втором этаже в квартире №7, вследствие чего деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления. Погибших нет, пострадал мужчина", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура Краснодарского края сообщила в своем Telegram-канале, что организовала проверку по факту инцидента. Туапсинская межрайонная прокуратура инициировала проведение надзорных мероприятий для выяснения причин произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.