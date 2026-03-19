В Курганской области в доме, где взорвался газ, нашли тело мужчины

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар - РИА Новости. Обнаружено тело мужчины - хозяина частного дома в Курганской области, где при взрыве природного газа пострадала женщина, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, утром в четверг в частном жилом доме в селе Шмаково Кетовского округа, где проживали двое пожилых супругов, произошел взрыв природного газа с последующим возгоранием. В результате пострадала женщина, спасатели вели разбор завалов и поиски мужчины.
"После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина дома 1946 года рождения... По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия, добавили в СУСК.
