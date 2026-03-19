В Курганской области при взрыве газа в частном доме пострадала женщина

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар - РИА Новости. Взрыв природного газа произошел в частном жилом доме в селе Шмаково Курганской области, пострадала жительница дома, идет разбор завалов и поиск ее супруга, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, утром в частном жилом доме в селе Шмаково Кетовского округа, где проживали двое пожилых супругов, произошел взрыв природного газа с последующим возгоранием.

« "В результате происшествия пострадала жительница дома, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время сотрудники МЧС России осуществляют разбор завалов и поиски супруга пострадавшей", - говорится в сообщении.

Возгорание на площади 2 квадратных метра ликвидировано, уточняется в сообщении.