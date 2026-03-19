Гуцан потребовал от прокуроров не допустить провокаций на выборах в Госдуму

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Генпрокурор РФ Александр Гуцан потребовал от прокуроров не допустить грубых нарушений избирательного законодательства, провокаций и попыток запугать граждан в преддверии выборов в Государственную думу, в которых впервые будут участвовать жители новых регионов России.