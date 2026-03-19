ВТБ: Предприниматели на 68% увеличили обороты трансграничных платежей

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Представители среднего и малого бизнеса - клиенты ВТБ в 2025 году на 68% увеличили объем международных переводов, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках выставки TransRussia 2026.

По ее словам, которые приводит пресс-служба банка, число клиентов ВТБ, работающих с зарубежными партнерами, выросло за прошлый год на 30%. Вклад в развитие направления международных расчетов внесли, в том числе, компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию, в частности, на Китай и Индию.

"В 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса на обслуживании в ВТБ вырос на 66%", - добавила Копытова.