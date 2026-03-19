Командование 225-го полка ВСУ без стеснения собирает деньги с военных

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ без стеснения регулярно собирает тысячи гривен со своего личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Командование 225-го ОШП без стеснения ... собирает у каждого военнослужащего два раза в месяц по пять тысяч гривен", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что командир батальона за счет поборов увеличил свое финансовое состояние.