СК возбудил дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту совершения теракта возбуждено против вторгшегося в Курскую область боевика ВСУ Сергея Олейника, сообщили в Следственном комитете России.
Правоохранители установили, что весной 2025 года Олейник, вооруженный чешским автоматом и гранатами, в составе подразделения незаконно пересек границу РФ и находясь в лесополосе в Суджанском районе Курской области, осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.
В ходе боевых действий Олейник был задержан военнослужащими и передан следственным органам.
Следователи устанавливают мирных жителей, пострадавших от действий Олейника, и фиксируют повреждения объектов инфраструктуры для оценки ущерба.
"В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Олейником преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - подчеркнули в СК.