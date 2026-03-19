СК возбудил дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту совершения теракта возбуждено против вторгшегося в Курскую область боевика ВСУ Сергея Олейника, сообщили в Следственном комитете России.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 425 отдельного штурмового полка "Скала" вооруженных формирований Украины Сергея Олейника, совершившего террористический акт в Курской области", - говорится в сообщении в канале СК на платформе Мах

Правоохранители установили, что весной 2025 года Олейник, вооруженный чешским автоматом и гранатами, в составе подразделения незаконно пересек границу РФ и находясь в лесополосе в Суджанском районе Курской области , осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.

В ходе боевых действий Олейник был задержан военнослужащими и передан следственным органам.

Следователи устанавливают мирных жителей, пострадавших от действий Олейника, и фиксируют повреждения объектов инфраструктуры для оценки ущерба.