Более 3,3 тысячи жителей Белгородской области пострадали от ВСУ с 2022 года

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 3,3 тысячи мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ с 2022 года, 467 человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.