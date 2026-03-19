ВСУ выпустили более 54 тысяч БПЛА по Белгородской области с 2022 года

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВСУ с 2022 года выпустили более 54 тысяч беспилотников по Белгородской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Последние полтора года в списке боеприпасов, используемых для ударов по мирному населению и гражданским объектам, однозначно доминируют беспилотные ударные летательные аппараты. За последние 4 года их выпущено по гражданскому населению более 54 тысяч", - сказал Мирошник на международном телемосте.

Он подчеркнул, что киевский режим преднамеренно использует дроны против мирного населения, фактически объявив охоту на гражданское население.

"Во время таких атак нет речи о случайных, сопутствующих или непреднамеренных ударах. Украинские дроноводы наносят целенаправленные удары по гражданскому населению, преследуют гражданский транспорт, выжидают возле дорог и мест массового посещения, чтобы нанести смертельный удар по беззащитным жителям", - отметил посол.

По его словам, в качестве главной военной цели Владимир Зеленский поставил запугивание гражданского населения России