ВСУ выпустили более 54 тысяч БПЛА по Белгородской области с 2022 года - РИА Новости, 19.03.2026
15:27 19.03.2026
ВСУ выпустили более 54 тысяч БПЛА по Белгородской области с 2022 года
Мирошник: ВСУ выпустили более 54 тысяч БПЛА по Белгородской области с 2022 года

Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВСУ с 2022 года выпустили более 54 тысяч беспилотников по Белгородской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Последние полтора года в списке боеприпасов, используемых для ударов по мирному населению и гражданским объектам, однозначно доминируют беспилотные ударные летательные аппараты. За последние 4 года их выпущено по гражданскому населению более 54 тысяч", - сказал Мирошник на международном телемосте.
Он подчеркнул, что киевский режим преднамеренно использует дроны против мирного населения, фактически объявив охоту на гражданское население.
"Во время таких атак нет речи о случайных, сопутствующих или непреднамеренных ударах. Украинские дроноводы наносят целенаправленные удары по гражданскому населению, преследуют гражданский транспорт, выжидают возле дорог и мест массового посещения, чтобы нанести смертельный удар по беззащитным жителям", - отметил посол.
По его словам, в качестве главной военной цели Владимир Зеленский поставил запугивание гражданского населения России.
Четвертый международный телемост "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области" организован Делегацией России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом МИД по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.
