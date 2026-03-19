https://ria.ru/20260319/vsu-2081706346.html
ВСУ подорвали подземный газопровод у поселка Боровая в Харьковской области
Киевская власть пытается уничтожить поземные газопроводы в прифронтовой части Харьковской области, уже подорван газопровод у поселка Боровая, местные жители... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904226485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1dd14a58e3dd540edaafbccff947f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904226485_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_50f2a128bc7c508ecfee118483a66cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лисняк: ВСУ подорвали подземный газопровод у поселка в Харьковской области
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Киевская власть пытается уничтожить поземные газопроводы в прифронтовой части Харьковской области, уже подорван газопровод у поселка Боровая, местные жители остались без газа, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Управлением внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области
получены данные о намерениях киевского режима уничтожить объекты жизнеобеспечения гражданского населения. Речь идет о подрывах подземных газопроводов в прифронтовых районах региона. Согласно оперативной информации, украинские военнослужащие уже осуществили подрывы на нескольких участках газотранспортной системы в районе поселка Боровая Изюмского района", — сказал Лисняк.
По словам Лисняка, мирные жители поселка Боровая и соседних населенных пунктов остались без газа после подрыва инфраструктуры.
"Ни представители местной "военной администрации", ни сами исполнители подрыва не предприняли никаких мер для защиты и компенсации потерь от подачи бытового газа в дома для гражданского населения, фактически бросив людей один на один с гуманитарной катастрофой", — сообщил Лисняк.
Он пояснил, что командование ВСУ
делает это из-за паники, которая развивается в рядах военнослужащих на фоне успешного продвижения российской армии.