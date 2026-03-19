МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Киевская власть пытается уничтожить поземные газопроводы в прифронтовой части Харьковской области, уже подорван газопровод у поселка Боровая, местные жители остались без газа, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

По словам Лисняка, мирные жители поселка Боровая и соседних населенных пунктов остались без газа после подрыва инфраструктуры.

"Ни представители местной "военной администрации", ни сами исполнители подрыва не предприняли никаких мер для защиты и компенсации потерь от подачи бытового газа в дома для гражданского населения, фактически бросив людей один на один с гуманитарной катастрофой", — сообщил Лисняк.