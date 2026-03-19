ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
2026-03-19T10:34:00+03:00
Гладков: ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области более 60 БПЛА
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт попал под удар со стороны Украины
. Зафиксированы атаки 63 БПЛА, из них 12 сбиты и подавлены над регионом. Один мирный житель пострадал. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 4 частных домовладениях, коммерческом объекте, административном здании и 14 транспортных средствах.
"В Краснояружском округе село Колотиловка подверглось атакам 23 беспилотников. Последствий нет. В Шебекинском округе по городу Шебекино
, сёлам Купино
, Новая Таволжанка и Репное нанесены удары 7 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. В районе села Купино от детонации дрона ранен мирный житель", - написал Гладков
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что по Белгородскому округу произведены атаки 2 беспилотников, над Борисовским округом сбит один беспилотник. По словам главы области, Валуйский округ атакован 2 беспилотниками, один из которых сбит, по Грайворонскому округу произведены атаки 28 беспилотников, 6 из которых сбиты.
В Белгородской области
с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.