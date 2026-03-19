ВСУ теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Солдаты ВСУ теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Во время разговора украинского солдата, находящегося на позиции, со своим командиром, последний уточнял обстановку о передвижении российских бойцов.

"Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит", - ответил командиру украинский солдат.