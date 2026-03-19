ВС России улучшили позиции в направлении Белецкого, заявил Пушилин

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России улучшили позиции в направлении Белецкого на красноармейско-добропольском направлении в ДНР, также фиксируется продвижение в сторону Доброполья, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин.