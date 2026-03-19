18:44 19.03.2026
Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил Володин
Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.03.2026
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин ранее заявлял, что считает правильным отозвать рекомендации Минздрава России о цвете одежды для врачей и медперсонала.
"Мы буквально на прошлой неделе все были вовлечены в обсуждение вопроса по расцветке халатов. Министерство здравоохранения здесь присутствует, коллеги, у нас что, это ключевой, главный вопрос? Шесть цветов вы рекомендовали. Ну вы обсудите хотя бы с профессиональным сообществом. Их убедите. У нас деньги лишние? Или вы хотите взять, одеть в эти цветные халаты медицинское сообщество за их счёт?... Самое главное - уважение. Наверное, это более важным является, чем цвет халата", - сказал Володин в ходе отчета Счетной палаты РФ о работе в 2025 году.
Он предположил, что главному врачу может нравиться, чтобы он выделялся. В таком случае он может надеть бейджик, добавил председатель Госдумы.
Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков
14 марта, 09:25
 
