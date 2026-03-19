Первая модель бренда Volga поступит в продажу в России летом 2026 года - РИА Новости, 19.03.2026
11:56 19.03.2026 (обновлено: 13:28 19.03.2026)
Первая модель бренда Volga поступит в продажу в России летом 2026 года
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года, сообщила компания. РИА Новости, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года, сообщила компания.
Автомобиль в салоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки
18 марта, 00:52
"Флагманский кроссовер Volga К50 появится в продаже у официальных дилеров марки летом 2026 года. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж", - говорится в сообщении.
Как и писало в декабре 2025 года РИА Новости, первой моделью нового российского бренда Volga стал кроссовер К50.
Модель получила бензиновый двигатель объемом 2 литра с турбиной и мощностью 238 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль оснащается системой полного привода.
В феврале компания-производитель автомобилей Volga АО "Нижегородские легковые автомобили" сообщила, что серийное производство этих машин на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале 2026 года.
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Синоптик рассказал, когда можно будет "переобуть" автомобиль
17 марта, 07:56
 
