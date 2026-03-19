11:51 19.03.2026
Вейпы могли ускорить распространение менингита в Британии, пишут СМИ
Использование вейпов могло ускорить распространение менингита в британском графстве Кент, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 19.03.2026
Telegraph: использование вейпов могло ускорить распространение менингита

Прохожий на улице. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Использование вейпов могло ускорить распространение менингита в британском графстве Кент, пишет газета Telegraph.
Общее число случаев менингита в Англии в среду возросло до 20. Два человека – студент Кентского университета и школьник – скончались от болезни. Большинство случаев заболевания зафиксированы в кампусе Кентского университета. Источник заражения связывают с клубом Chemistry в городе Кентербери.
"Представители здравоохранения считают, что многие случаи заражения, связанные с клубом Chemistry, могли произойти из-за совместного использования вейпов", - говорится в статье.
Как отмечает издание, ученые также изучают вопрос, могли ли вейпы ускорить распространение инфекции, позволяя бактериям, которым обычно нужен прямой контакт для передачи, распространяться на большие расстояния.
На фоне вспышки заболевания британские власти опубликовали новые рекомендации для медицинского персонала.
"В соответствии с новыми рекомендациями Национальной службы здравоохранения Великобритании, медицинский персонал, работающий с пациентами с подозрением на менингит, должен носить маски, а в некоторых случаях и дополнительные средства индивидуальной защиты", - пишет газета.
Ранее в пресс-службе Кентского университета заявили РИА Новости, что вуз отменяет все очные экзамены на текущей неделе на фоне вспышки менингита в кампусе.
