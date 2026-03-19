Венгрия запретила въезд в Шенген угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ
Власти Венгрии запретили въезд в страну и всю Шенгенскую зону экс-генералу службы безопасности Украины (СБУ) Григорию Омельченко, который угрожал венгерскому... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:41:00+03:00
БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Власти Венгрии запретили въезд в страну и всю Шенгенскую зону экс-генералу службы безопасности Украины (СБУ) Григорию Омельченко, который угрожал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану и его семье, заявил глава администрации политика Гергей Гуйяш.
Помимо Омельченко, власти запретили въезд главарю неонацистской "С14"* Евгению Карасю и украинскому политологу Борису Тизенгаузену.
"Трем гражданам Украины запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону. Это бывший генерал украинской разведки и политик Омельченко, майор украинской армии Карась, награжденный Зеленским, лидер неонацистской группировки и украинский политолог Борис Тизенгаузен. Они лично угрожали Венгрии возможностью военного нападения со стороны Украины или угрожали и премьер-министру, и его семье", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
*Организация, признанная экстремистской на территории РФ