Венгрия запретила въезд в Шенген угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ - РИА Новости, 19.03.2026
15:41 19.03.2026
Венгрия запретила въезд в Шенген угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ
Венгрия запретила въезд в Шенген угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ - РИА Новости, 19.03.2026
Венгрия запретила въезд в Шенген угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ
Власти Венгрии запретили въезд в страну и всю Шенгенскую зону экс-генералу службы безопасности Украины (СБУ) Григорию Омельченко, который угрожал венгерскому... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:41:00+03:00
2026-03-19T15:41:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
владимир зеленский
шенгенская зона
служба безопасности украины
в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, владимир зеленский, шенгенская зона, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Шенгенская зона, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Венгрия запретила въезд в Шенген угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ

Гуйяш: Венгрия запретила въезд в ЕС угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Власти Венгрии запретили въезд в страну и всю Шенгенскую зону экс-генералу службы безопасности Украины (СБУ) Григорию Омельченко, который угрожал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану и его семье, заявил глава администрации политика Гергей Гуйяш.
Владимир Зеленский ранее угрожал премьеру Венгрии боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал СБУ Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Помимо Омельченко, власти запретили въезд главарю неонацистской "С14"* Евгению Карасю и украинскому политологу Борису Тизенгаузену.
"Трем гражданам Украины запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону. Это бывший генерал украинской разведки и политик Омельченко, майор украинской армии Карась, награжденный Зеленским, лидер неонацистской группировки и украинский политолог Борис Тизенгаузен. Они лично угрожали Венгрии возможностью военного нападения со стороны Украины или угрожали и премьер-министру, и его семье", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийШенгенская зонаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
