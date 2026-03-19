Венгрия запретила въезд в Шенген угрожавшему семье Орбана экс-генералу СБУ

БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Власти Венгрии запретили въезд в страну и всю Шенгенскую зону экс-генералу службы безопасности Украины (СБУ) Григорию Омельченко, который угрожал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану и его семье, заявил глава администрации политика Гергей Гуйяш.

"Трем гражданам Украины запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону. Это бывший генерал украинской разведки и политик Омельченко, майор украинской армии Карась, награжденный Зеленским, лидер неонацистской группировки и украинский политолог Борис Тизенгаузен. Они лично угрожали Венгрии возможностью военного нападения со стороны Украины или угрожали и премьер-министру, и его семье", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.