США не должны отдавать Украине свои боеприпасы, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не посылать их Украине.

"В конечном счёте мы считаем, что на данном этапе эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах", - добавил он.