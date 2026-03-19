Украинские переговорщики проведут встречи в США в субботу, заявил Зеленский

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинская переговорная команда проведет встречи по урегулированию на Украине в США в субботу.

"Переговорная пауза была, время ее завершать... Украинская команда - именно политическая часть переговорной группы - уже в пути, на эту субботу мы ожидаем встречи в США", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.