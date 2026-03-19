МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Обсуждение Украины в ходе саммита лидеров Евросоюза вылилось в обмен резкими словами между представителями Венгрии, Словакии и других стран евроблока, а также еврочиновниками, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
В Брюсселе проходит саммит лидеров стран Евросоюза. Он продлится до 20 марта.
По данным издания, глава Евросовета Антониу Кошта не сдерживался, осуждая позицию Венгрии и указывая на то, что тему "Дружбы" следует рассматривать отдельно.
По информации газеты Politico, Кошта назвал поведение венгерского премьера Виктора Орбана неприемлемым.
"Кошта указал на то, что ни один из лидеров никогда не пересекал эту красную линию", - пишет издание.
Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Будапешт вправе блокировать решение по кредиту Украине. Позицию Венгрии поддержала Словакия.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".