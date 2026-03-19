Вопрос Украины вылился в обмен резкими словами на саммите ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2026
18:28 19.03.2026 (обновлено: 18:59 19.03.2026)
Вопрос Украины вылился в обмен резкими словами на саммите ЕС, пишут СМИ
Обсуждение Украины в ходе саммита лидеров Евросоюза вылилось в обмен резкими словами между представителями Венгрии, Словакии и других стран евроблока, а также... РИА Новости, 19.03.2026
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Антониу Кошта, Виктор Орбан, Евросовет, Politico, Мирный план США по Украине
Euractiv: обсуждение Украины в ходе саммита ЕС вылилось в обмен резкими словами

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Обсуждение Украины в ходе саммита лидеров Евросоюза вылилось в обмен резкими словами между представителями Венгрии, Словакии и других стран евроблока, а также еврочиновниками, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
В Брюсселе проходит саммит лидеров стран Евросоюза. Он продлится до 20 марта.
"Дискуссии по Украине начались тяжело, Венгрия, Словакия и другие (страны - ред.) обменялись неожиданно резкими заявлениями", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, на встрече в ходе саммита доминировала тема вето Венгрии, наложенное на предоставление Киеву кредита. Будапешт связывает одобрение этой помощи с возобновлением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
По данным издания, глава Евросовета Антониу Кошта не сдерживался, осуждая позицию Венгрии и указывая на то, что тему "Дружбы" следует рассматривать отдельно.
По информации газеты Politico, Кошта назвал поведение венгерского премьера Виктора Орбана неприемлемым.
"Кошта указал на то, что ни один из лидеров никогда не пересекал эту красную линию", - пишет издание.
Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Будапешт вправе блокировать решение по кредиту Украине. Позицию Венгрии поддержала Словакия.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
