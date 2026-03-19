"Ничего не оставит Украине": на Западе испугались нового наступления России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский начал осознавать критичность положения ВСУ из-за дефицита западного вооружения перед угрозой нового наступления России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Зеленский знает, что способность Украины противостоять российским ракетным и беспилотным ударам снижается. <…> Сейчас также наблюдается нехватка ракет класса воздух — воздух, что значительно затрудняет борьбу с российскими беспилотниками. И, конечно же, любые иллюзии о том, что удастся задушить Россию экономически, рассеиваются. <…> Вероятно, пройдут годы, прежде чем Соединенные Штаты смогут восполнить уже израсходованное ими в борьбе против Ирана оружие. А это, конечно, практически ничего не оставит Украине", — рассказал эксперт.
«
"Ситуация, когда поток оружия из Запада в Украину должен прекратиться, как мне кажется, уже, по большому счету, наступила. И все это перед наступлением русских", — подытожил Меркурис.
В этом месяце агентство Bloomberg сообщало, что активное использование американских ракет в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов во время другого потенциального конфликта.
Ранее Зеленский жаловался, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам противовоздушной обороны.