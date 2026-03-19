ФСБ сообщила об аресте террориста, убившего новокаховского депутата

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Террорист-убийца новокаховского депутата арестован, ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения, его сообщники задержаны, сообщил ЦОС ФСБ.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 - "террористический акт" УК России. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении
Кроме того, установлены и задержаны пособники исполнителя теракта, добавили в спецслужбе.
Ранее силовики сообщили, что задержали граждан Украины и России, причастных к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области. По данным ФСБ, подозреваемый, выполняя задание украинских кураторов, дистанционно осуществил подрыв СВУ, в результате которого погиб один из руководителей Совета депутатов Новокаховского городского округа.
