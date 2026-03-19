Верхневолжье сэкономило более 2 млрд рублей при конкурентных процедурах
Тверская область сэкономила свыше 2 миллиардов рублей при конкурентных процедурах за 2025 год, деньги были направлены на развитие региона, сообщил врио... РИА Новости, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тверская область сэкономила свыше 2 миллиардов рублей при конкурентных процедурах за 2025 год, деньги были направлены на развитие региона, сообщил врио губернатора Верхневолжья Виталий Королев.
Он представил опыт применения биржевых механизмов в Тверской области на пленарной сессии Международного форума "Биржевой товарный рынок". Мероприятие проходит 19 и 20 марта в Центре международной торговли
в Москве
.
Королев
заявил, что для Тверской области биржевой рынок является эффективным поставщиком ценовых данных для госзакупок.
"Мы проводим аудит ценообразования при закупках, анализируем их эффективность. Наши теплоснабжающие организации закупают мазут и уголь, ориентируясь на биржевые данные. В 2025 году при конкурентных процедурах Тверская область
сэкономила более 2 миллиардов рублей. Эти средства направлены на ремонт дорог, благоустройство территорий, модернизацию социальных объектов. Рассчитываем на расширение присутствия тверских предприятий на биржевой площадке", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Врио губернатора региона подчеркнул, что биржевой рынок играет значимую роль в реализации мер поддержки агропромышленного комплекса – прежде всего связанных с возмещением части затрат сельхозпроизводителей на приобретение горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Еще одно направление, обозначенное Королевым, – биржевая торговля древесиной. С 2023 года государственное бюджетное учреждение "Тверьлес" осуществляет продажу на Петербургской бирже. Всего за три года на площадке реализовано около 865 тысяч кубометров древесины на сумму порядка 640 миллионов рублей.