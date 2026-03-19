20:03 19.03.2026
Верхневолжье сэкономило более 2 млрд рублей при конкурентных процедурах
Тверская область сэкономила свыше 2 миллиардов рублей при конкурентных процедурах за 2025 год, деньги были направлены на развитие региона, сообщил врио... РИА Новости, 19.03.2026
© Фото : Правительство Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тверская область сэкономила свыше 2 миллиардов рублей при конкурентных процедурах за 2025 год, деньги были направлены на развитие региона, сообщил врио губернатора Верхневолжья Виталий Королев.
Он представил опыт применения биржевых механизмов в Тверской области на пленарной сессии Международного форума "Биржевой товарный рынок". Мероприятие проходит 19 и 20 марта в Центре международной торговли в Москве.
Королев заявил, что для Тверской области биржевой рынок является эффективным поставщиком ценовых данных для госзакупок.
"Мы проводим аудит ценообразования при закупках, анализируем их эффективность. Наши теплоснабжающие организации закупают мазут и уголь, ориентируясь на биржевые данные. В 2025 году при конкурентных процедурах Тверская область сэкономила более 2 миллиардов рублей. Эти средства направлены на ремонт дорог, благоустройство территорий, модернизацию социальных объектов. Рассчитываем на расширение присутствия тверских предприятий на биржевой площадке", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Врио губернатора региона подчеркнул, что биржевой рынок играет значимую роль в реализации мер поддержки агропромышленного комплекса – прежде всего связанных с возмещением части затрат сельхозпроизводителей на приобретение горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Еще одно направление, обозначенное Королевым, – биржевая торговля древесиной. С 2023 года государственное бюджетное учреждение "Тверьлес" осуществляет продажу на Петербургской бирже. Всего за три года на площадке реализовано около 865 тысяч кубометров древесины на сумму порядка 640 миллионов рублей.
Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо"
18 марта, 19:57
 
