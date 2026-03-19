Верхневолжье сэкономило более 2 млрд рублей при конкурентных процедурах

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тверская область сэкономила свыше 2 миллиардов рублей при конкурентных процедурах за 2025 год, деньги были направлены на развитие региона, сообщил врио губернатора Верхневолжья Виталий Королев.

Врио губернатора региона подчеркнул, что биржевой рынок играет значимую роль в реализации мер поддержки агропромышленного комплекса – прежде всего связанных с возмещением части затрат сельхозпроизводителей на приобретение горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.

Еще одно направление, обозначенное Королевым, – биржевая торговля древесиной. С 2023 года государственное бюджетное учреждение "Тверьлес" осуществляет продажу на Петербургской бирже. Всего за три года на площадке реализовано около 865 тысяч кубометров древесины на сумму порядка 640 миллионов рублей.