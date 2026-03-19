13:16 19.03.2026
В Туле четырех подростков будут судить за восемь преступлений
Четырех подростков из Тулы будут судить за совершение восьми преступлений, среди которых создание экстремистского сообщества, насильственные действия... РИА Новости, 19.03.2026
В Туле четырех подростков будут судить за восемь преступлений

В Туле четырех подростков будут судить за создание экстремистского сообщества

ТУЛА, 19 мар – РИА Новости. Четырех подростков из Тулы будут судить за совершение восьми преступлений, среди которых создание экстремистского сообщества, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и убийство, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой)... ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п.п. "к", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из подростков создал экстремистское сообщество праворадикальной направленности, в него вошли его друзья и сверстники. Деятельность сообщества координировали с помощью канала в одном из мессенджеров, там подростки публиковали видеозаписи своих преступлений. Летом 2024 года в Туле они избили мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью, а затем совершили нападение на другого человека, похитив его паспорт и вещи. В сентябре 2024 года подростки проникли в жилище еще одного мужчины, избили его и ограбили, после чего потерпевший скончался от полученных травм, добавляет следствие.
Уточняется, что четверым подросткам предъявили обвинение, в отношении еще троих участников экстремистского сообщества приняты профилактические меры, так как они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе СК РФ.
ПроисшествияРоссияТулаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
