Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса - РИА Новости, 19.03.2026
09:45 19.03.2026
Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса
Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса - РИА Новости, 19.03.2026
Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса
Дефицита мясной или молочной продукции в Новосибирской области, где введен режим ЧС и ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства, не предвидится,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T09:45:00+03:00
2026-03-19T09:45:00+03:00
новосибирская область
происшествия
здоровье - общество
новосибирская область
новосибирская область, происшествия, здоровье - общество
Новосибирская область, Происшествия, Здоровье - Общество
Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса

Травников: дефицита мяса и молока в Новосибирской области не предвидится

© РИА Новости / Виталий БелоусовКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Коровы на животноводческой ферме. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Дефицита мясной или молочной продукции в Новосибирской области, где введен режим ЧС и ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства, не предвидится, заявил губернатор региона Андрей Травников журналистам.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Губернатор Новосибирской области рассказал о первых очагах пастереллеза
Вчера, 09:39
"Несмотря на масштаб заболевания, это небольшая доля общего производства Новосибирской области. Мы мониторим, как обычно бывает в таких ситуациях, и мы это проходили в период пандемии и санкций, наличие продовольствия на наших оптовых базах и в наших торговых сетях, сроки поставки. Я вас заверяю, никакого дефицита продуктов в Новосибирской области ни сейчас нет, ни в будущем не предвидится", - сказал Травников, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее он заявил, что в области проводятся "строгие, но необходимые" ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Россельхознадзоре заявили о мутации пастереллеза в Новосибирской области
18 марта, 16:54
 
