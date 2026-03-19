В Новосибирской области поддержали пострадавших сельчан, заявил губернатор

НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Все необходимые меры для поддержки пострадавших сельчан в Новосибирской области, где ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства животных, приняты, заявил губернатор региона Андрей Травников на сессии Законодательного собрания региона.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.