В Новосибирской области поддержали пострадавших сельчан, заявил губернатор

06:53 19.03.2026
Дарья Буймова
Травников: в Новосибирской области приняли меры поддержки пострадавших сельчан

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Все необходимые меры для поддержки пострадавших сельчан в Новосибирской области, где ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства животных, приняты, заявил губернатор региона Андрей Травников на сессии Законодательного собрания региона.
"Необходимые меры правительством Новосибирской области приняты и с понедельника этой недели люди уже получают реальные деньги на основании своих заявлений. Эта работа полностью организована и достаточно масштабно развернута", - сказал губернатор.
Коровы - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Пострадавшим от пастереллеза в Новосибирской области выделили помощь
18 марта, 19:45
По его словам, в области проводятся "строгие, но необходимые" ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Глава Россельхознадзора прибыл в Сибирь из-за ситуации с пастереллезом
18 марта, 10:31
 
