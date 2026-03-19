В Новосибирской области поддержали пострадавших сельчан, заявил губернатор
В Новосибирской области поддержали пострадавших сельчан, заявил губернатор - РИА Новости, 19.03.2026
В Новосибирской области поддержали пострадавших сельчан, заявил губернатор
Все необходимые меры для поддержки пострадавших сельчан в Новосибирской области, где ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства животных, приняты,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T06:53:00+03:00
2026-03-19T06:53:00+03:00
2026-03-19T06:53:00+03:00
новосибирская область
андрей травников
общество
здоровье - общество
https://ria.ru/20260318/pasterellez-2081537116.html
https://ria.ru/20260318/dankvert--2081367112.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, андрей травников, общество, здоровье - общество
Новосибирская область, Андрей Травников, Общество, Здоровье - Общество
В Новосибирской области поддержали пострадавших сельчан, заявил губернатор
Травников: в Новосибирской области приняли меры поддержки пострадавших сельчан
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Все необходимые меры для поддержки пострадавших сельчан в Новосибирской области, где ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства животных, приняты, заявил губернатор региона Андрей Травников на сессии Законодательного собрания региона.
"Необходимые меры правительством Новосибирской области
приняты и с понедельника этой недели люди уже получают реальные деньги на основании своих заявлений. Эта работа полностью организована и достаточно масштабно развернута", - сказал губернатор.
По его словам, в области проводятся "строгие, но необходимые" ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.