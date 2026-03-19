06:28 19.03.2026 (обновлено: 07:01 19.03.2026)
Новосибирский губернатор назвал меры по борьбе с пастереллезом необходимыми
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на карантинном посту на въезде в село Козиха в Новосибирской области
Сотрудники полиции на карантинном посту на въезде в село Козиха в Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. В Новосибирской области проводятся строгие, но необходимые ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных, заявил губернатор региона Андрей Травников на сессии законодательного собрания Новосибирской области.
"На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона", - сказал Травников, отвечая на претензии одного из депутатов.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Глава региона заверил, что все мероприятия реализуются в соответствии с ветеринарными правилами России, другими нормативными актами страны и законодательством РФ, а также в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки граждан, которые оказались в сложной ситуации.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
