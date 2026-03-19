Ученые установили, что роль травы в фотосинтезе сравнима с деревьями

НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) установили, что в лесах Западной Сибири трава играет гораздо более весомую роль в накоплении углерода, чем считалось ранее, и сравнима по этому показателю с деревьями, сообщили РИА Новости в вузе.